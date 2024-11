Elezioni in Moldavia, vince la candidata filo UE Maia Sandu

Elezioni in Moldavia, vince la candidata filo UE Maia Sandu

Domenica 3 novembre si sono tenute le elezioni presidenziali in Moldavia. A vincere è stata la candidata filo UE Maia Sandu con il 54,94% dei voti.

I risultati delle elezioni in Moldavia

Maia Sandu ha ottenuto il 54,94% dei voti contro il 45,06% ottenuti dal rivale Alexandr Stoianoglo, il candidato sostenuto dai socialisti filorussi.

Il voto è avvenuto solo due settimane dopo un referendum che ha sostenuto l’adesione della Moldavia all’UE con un margine sottilissimo.

Il discorso di Sandu dopo la vittoria

Maia Sandu, 52 anni, è stata in precedenza un’economista presso la Banca Mondiale. Nel suo discorso dopo la vittoria ha affermato: “Oggi, cari moldavi, avete dato una lezione di democrazia, degna di essere scritta nei libri di storia…. Libertà, verità e giustizia hanno prevalso.”

Le elezioni sono state infatti minate da accuse di ingerenza da parte della Russia. Mosca ha però respinto ogni accusa.

Le congratulazioni di Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è congratulata con Sandu per la sua vittoria, sostenendo che è stata necessaria “una forza rara per superare le sfide che avete affrontato in queste elezioni”. Anche il presidente francese Macron si è congratulato, affermando che la democrazia ha “trionfato su tutte le interferenze e su tutti i maneggi”.