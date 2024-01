Elezioni: norma terzo mandato sindaci piccoli comuni in dl election day**

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - A quanto si apprende, nel testo del dl sul cosiddetto election day atteso domani sul tavolo del Cdm figurerebbe anche la norma che apre al terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni, quelli fino a 15mila abitanti. La norma in questione, che aveva costituito il nodo po...

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – A quanto si apprende, nel testo del dl sul cosiddetto election day atteso domani sul tavolo del Cdm figurerebbe anche la norma che apre al terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni, quelli fino a 15mila abitanti. La norma in questione, che aveva costituito il nodo politico 'reo' dello slittamento del via libera del Cdm della scorsa settimana, sarebbe stata reinserita nel testo, nonostante nei giorni scorsi fonti di governo sostenevano il contrario, ovvero che il disco verde al 'terzo giro' per i sindaci dei piccoli comuni sarebbe stato espunto dal testo.