Elezioni presidenziali Slovacchia, Korcok vince primo turno: ballottaggio il 6 aprile

Bratislava, 24 mar. (Adnkronos/Europa Press) - L'ex ministro degli Esteri Ivan Korcok ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali celebrate ieri in Slovacchia e affronterà il presidente della Camera Peter Pellegrini al ballottaggio previsto per il 6 aprile. A riferire dell'...

Bratislava, 24 mar. (Adnkronos/Europa Press) – L'ex ministro degli Esteri Ivan Korcok ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali celebrate ieri in Slovacchia e affronterà il presidente della Camera Peter Pellegrini al ballottaggio previsto per il 6 aprile. A riferire dell'esito della sfida elettorale tra l'europeista Korkok e l'alleato del premier filorusso Robert Fico è oggi è 'The Sloak Spectator'.

Con il 100% dei voti scrutinati, Korcok, sostenuto dall'opposizione liberale, ha ottenuto il 42,51% dei voti (958.393), contro il 37,05% dei voti (834.718) raccolti da Pellegrini. "Ho i piedi per terra: prima del secondo turno siamo tutti consapevoli che dovremo fare di più per avvicinarci agli elettori", ha spiegato Korcok in dichiarazioni riportate dalla stessa pubblicazione.

La partecipazione a questo primo turno è stata del 51,91%, superando quella del primo turno delle elezioni presidenziali di cinque anni fa, (48,74%). Circa 4,4 milioni di persone erano state chiamate alle urne per scegliere il succedere alla presidentessa Zuzana Caputova, che lo scorso giugno aveva annunciato che non si sarebbe candidata per la rielezione" per motivi personali."