Elezioni regionali in Sardegna: i primi dati suggeriscono una sfida tra Todde e Truzzu

I primi dati sulle elezioni regionali in Sardegna profilano una probabile sfida tra due candidati, Todde, al momento in testa, e Truzzu, al secondo posto.

Anche se gli spogli procedono a rilento, i primi dati in arrivo dalle elezioni regionali in Sardegna ci aiutano ad avere un quadro di partenza sulla situazione. E, a quanto pare, ci troviamo principalmente davanti ad una lotta tra due candidati: Alessandra Todde (candidata Pd-M5s) al momento in vantaggio con il 53,7% seguita da Paolo Truzzu (candidato di Centrodestra) con il 40,3%. Bisogna però specificare che questi dati riguardano solo 10 sezioni che al momento sono state scrutinate sulle 1.844 totali, quindi la sfida è ancora aperta.

Coalizione Pd-M5s contro il Centrodestra

Anche se a rilento continua lo spoglio dei voti delle elezioni regionali in Sardegna, al momento sono state scrutinate solo 10 sezioni su 1.844. Per questo motivo i primi dati che sono stati condivisi potrebbero cambiare, e anche parecchio, nelle prossime ore.

Almeno per il momento però al primo posto delle preferenze troviamo Alessandra Todde, la candidata della coalizione formata da Pd e Movimento 5 stelle, con il 53,7% dei voti. Al secondo posto troviamo invece il candidato del Centrodestra Paolo Truzzu con il 40,3% delle preferenze.

Gli altri candidati

Renato Soru di Coalizione sarda si è fermato invece al 5% e, infine, Lucia Chessa di di Sardigna R-esiste ha ottenuto al momento l’1% dei voti totali. Come già rivelato, l’affluenza finale registrata a queste elezioni è del 52,4%.