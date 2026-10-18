Tragedia nel Sud dell’Arabia Saudita, vicino al confine con lo Yemen, dove un elicottero da ricognizione è precipitato schiantandosi al suolo: due i morti.

Trageda nei cieli, elicottero da ricognizione precipita: due i morti

Tragedia nei cieli: nel Sud dell’Arabia Saudita, nei pressi del confine con lo Yemen, due ufficiali della Guardia nazionale saudita sono morti nello schianto di un elicottero da ricognizione AH-6i nella regione di Najran.

A riportate la notizia Arab News, citando il portavoce della coalizione a guida saudita impegnata in Yemen, il generale Turki al-Maliki, secondo cui l’incidente è stato causato da un guasto tecnico. Nonostante ciò, i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato di aver abbattuto un elicottero militare saudita Apache nella zona di Najran. A riferirlo l’agenzia turca Anadolu, citando una dichiarazione del portavoce militare del gruppo, Yahya Saree.

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Come appena visto due ufficiale della Guardia nazionale saudita sono morti nello schianto di un elicottero da ricognizione AH-6i nella regione di Najran, nei pressi dello Yemen, nel Sud dell’Arabia Saudita. Riad lo attribuisce a un incidente per guasto tecnico, gli Houthi invece avrebbero rivendicato l’abbattimento di un velivolo Apache.

Intanto l’offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen ha registrato una gravissima impennata con i raid missilistici diretti contro l’aeroporto internazionale di Riad, in Arabia Saudita la scorsa settimana, attacchi hanno provocato diverse vittime e ingenti danni, spingendo le forze della coalizione a intensificare le operazioni di risposta contro le posizioni dei ribelli yemeniti. L’Egitto davanti a questa escalation ha assunto una posizione di ferma condanna nei confronti degli Houthi, lanciando un forte allarme sui rischi di una destabilizzazione profonda e generalizzata per l’intera area mediorientale e per la sicurezza delle rotte regionali. Una situazione quindi in Medio Oriente che non accenna a migliorare, con le tensioni che si fanno sempre più forti.