Un amore tormentato

La relazione tra Elisa Visari e Andrea Damante ha sempre suscitato l’interesse del pubblico, ma ultimamente sembra essere giunta a un punto di non ritorno. Le prime avvisaglie di crisi risalgono allo scorso inverno, quando la modella è stata avvistata in compagnia dell’attore Simone Susinna. Nonostante i tentativi di Damante di riconquistarla, con apparizioni pubbliche insieme durante l’estate, le cose non sembrano essere migliorate.

Nuove segnalazioni e indiscrezioni

A settembre, la situazione si è ulteriormente complicata. Elisa è stata accusata di aver aggredito la modella Neda, presumibilmente a causa di una presunta vicinanza tra quest’ultima e Damante. Recentemente, un utente ha segnalato a Deianira Marzano di aver visto il deejay in compagnia di un’altra ragazza in un locale di Milano. La foto inviata mostra i due intenti a conversare, dando l’impressione di un primo appuntamento.

Chi è la nuova fiamma di Damante?

La ragazza in questione è Benedetta Quagli, ex fidanzata del calciatore Federico Chiesa. I due hanno avuto una relazione durata tre anni, terminata nel 2021. Chiesa, nel 2022, ha iniziato una nuova storia con Lucia Bramani, con la quale si è sposato la scorsa estate. Fino ad ora, Benedetta non aveva reso pubbliche nuove relazioni, rendendo questa segnalazione ancora più intrigante.

Il futuro incerto di Damante e Visari

Oltre alla storia con Elisa, Damante sembra aver chiuso definitivamente anche con la sua storica ex, Giulia De Lellis, che ha recentemente confermato che entrambi hanno accettato la fine della loro relazione. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che tutte queste notizie rimangono indiscrezioni e non è chiaro se tra Benedetta e Andrea ci sia realmente qualcosa di più di una semplice amicizia.

In un mondo dove le relazioni sono spesso sotto i riflettori, non resta che attendere per scoprire se nascerà una nuova coppia o se la storia tra Elisa e Andrea avrà un epilogo definitivo.