Elon Musk guiderà il ministero per l'efficienza governativa di Trump

Washington, 13 nov. (askanews) – Elon Musk guiderà il ministero per l’efficienza governativa di Trump. Lo ha annunciato lo stesso presidente eletto, confermando, come previsto da molti, la volontà di dare un ruolo ufficiale nella sua amministrazione all’imprenditore, numero uno di Tesla e Space X. Durante la campagna elettorale Musk si è speso non solo a parole a favore del candidato repubblicano, promuovendo anche una lotteria che regalava un milione di dollari ai suoi sostenitori.

Musk dividerà l’incarico con l’uomo d’affari repubblicano Vivek Ramaswamy. “Insieme, questi due grandi americani tracceranno il percorso della mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le regolamentazioni eccessive, tagliare le spese non necessarie e ristrutturare le agenzie federali”, ha dichiarato Trump.

Fra gli altri nomi della squadra di governo annunciati Pete Hegseth, conduttore di Fox ed ex maggiore dell’esercito, come ministro della Difesa; Mike Huckabee, sostenitore degli insediamenti nei territori, nuovo ambasciatore israeliano; John Ratcliffe, ex responsabile dei servizi di intelligence nazionali, sarà il direttore della Cia.