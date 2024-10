Emergenza maltempo in Spagna: le pile di macchine ammassate in strada

Sedavì, 31 ott. (askanews) -Pile di macchina ribaltate in mezzo alla strada, a mucchi negli angoli delle città. E poi fango in ogni angolo, con l’esercito a lavoro per liberare le carreggiate. Sono le condizioni di Utiel e Sedavì, due paesi vicino a Valencia, una delle zone più colpite dal maltempo che sta flagellando la Spagna. Si contano decine di vittime.