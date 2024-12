Emergenza sanitaria in Congo: misteriosa malattia uccide 70 persone

La situazione attuale in Congo

La Repubblica Democratica del Congo è attualmente in uno stato di massima allerta a causa di una misteriosa malattia che ha già causato la morte di oltre 70 persone, la maggior parte delle quali bambini. Il ministro della Difesa, Samuel-Roger Kamba, ha dichiarato che le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, considerandola un evento di sanità pubblica sconosciuto. La malattia è stata identificata nella regione di Panzi, a circa 700 km a sud-est della capitale Kinshasa, dove le infrastrutture sanitarie sono estremamente limitate.

Le caratteristiche della malattia

I sintomi della malattia sono simili a quelli dell’influenza e includono febbre, tosse, mal di testa e difficoltà respiratorie. Secondo le prime indagini, il 40% dei casi riguarda bambini sotto i cinque anni. Le autorità sanitarie stanno esaminando la possibilità che l’agente patogeno responsabile possa essere un virus respiratorio, come l’influenza o il Covid-19, ma anche malaria e morbillo sono sotto osservazione. La letalità della malattia è preoccupante, con un tasso di mortalità che si avvicina al 30% tra le persone colpite.

Reazioni internazionali e misure preventive

In risposta a questa emergenza, il ministero della Salute italiano ha emesso una direttiva per monitorare i punti di ingresso nel Paese, in particolare per i voli provenienti dal Congo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inviato una squadra di esperti per supportare le autorità locali nella gestione della crisi. Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, ha espresso preoccupazione per la mancanza di informazioni sull’agente eziologico della malattia, sottolineando l’importanza di un cordone sanitario attorno all’area colpita.

Un contesto di vulnerabilità

La regione di Panzi, già segnata da gravi problemi di accesso all’acqua potabile e ai medicinali, presenta un tasso di malnutrizione tra i più alti del Paese, con il 61% della popolazione affetta. Questo contesto di vulnerabilità rende la popolazione particolarmente suscettibile a malattie infettive. Le autorità locali, in collaborazione con organismi internazionali, stanno cercando di fornire una risposta rapida ed efficace a questo nuovo focolaio epidemico, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi della situazione.