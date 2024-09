Emiliano inaugura un murale che rappresenta un abbraccio tra bambini di Israele e Palestina.

A Massafra, nelle periferie della provincia di Lecce, si trova un murale che ritrae un bambino israeliano e un bambino palestinese in un abbraccio. Questo murale è una rivisitazione dell’iconica foto di Ricki Rosen. Nominata “Un abbraccio per la pace”, questa smart wall digitale è stata costruita in cantiere durante il processo di ristrutturazione ed efficienza energetica di un edificio. Promossa da Regione Puglia e l’agenzia regionale nota come Arca Jonica, l’opera si trova vicino al Palazzo dello Sport su Via Crispiano ed è stata realizzata dall’ente ‘Graffiti for Smart City’. Composta da migliaia di tessere digitali, la parete offre un accesso gratuito ad internet e diventa una vasta lavagna digitale che presenta contenuti audiovisivi a chi la fotografa con il telefono. “È una splendida giornata perché Arca Jonica continua a lavorare per migliorare le case realizzate nel tempo che necessitano sia di umanizzazione che di manutenzione”, ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Il murale arriva in un momento opportuno: Emiliano ha in programma di incontrare presto l’ambasciatore palestinese. Emiliano ha aggiunto che l’operato dell’amministratore Pascarella di Arca Jonica è molto significativo, e rappresenta un appello alla pace tra Israele e la Palestina, nonché in tutte le zone di conflitto.