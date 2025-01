Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione del BTP Più, prevista da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio, con chiusura alle ore 13 dell’ultimo giorno, salvo eventuale chiusura anticipata. Tutto quello che c’è da sapere.

Emissione BTP Più, il nuovo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori

Il BTP Più sarà accessibile esclusivamente ai piccoli risparmiatori, che potranno acquistarlo tramite il proprio servizio di home banking abilitato al trading online, oppure rivolgendosi al proprio consulente bancario o all’ufficio postale presso cui si detiene un conto corrente collegato a un deposito titoli.

Questo nuovo titolo rappresenta una novità all’interno della famiglia dei BTP Valore, essendo il primo pensato specificamente per i piccoli risparmiatori e caratterizzato dalla possibilità di rimborso anticipato del capitale.

Il titolo avrà una scadenza di otto anni e prevede il pagamento di cedole trimestrali a tasso fisso. Queste seguiranno un meccanismo “step up”, articolato in due periodi di quattro anni ciascuno, con un incremento del tasso nella seconda fase.

Emissione BTP Più e il rimborso anticipato del capitale: cosa sapere

La principale innovazione di questa emissione consiste nella possibilità per gli investitori di richiedere il rimborso anticipato del capitale al termine del quarto anno. Sarà possibile recuperare l’intero importo investito o una parte, rispettando multipli minimi di 1.000 euro.

Per esercitare questa opzione, sarà necessario comunicare la richiesta alla propria banca o ufficio postale durante una finestra temporale specifica, che verrà annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel gennaio 2029 e già indicata nella scheda informativa del titolo.

La possibilità di richiedere il rimborso anticipato è riservata esclusivamente a chi acquisterà il titolo durante la fase iniziale di collocamento e lo deterrà senza interruzioni fino alla data prevista per l’esercizio di questa opzione. Per chi deciderà di non avvalersi del rimborso anticipato, il capitale investito sarà comunque garantito alla scadenza finale degli otto anni. Inoltre, il titolo potrà essere venduto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento prima della scadenza, alle condizioni di mercato, senza restrizioni.

Questo titolo beneficia di una tassazione agevolata pari al 12,5% ed è esente dall’imposta di successione. Inoltre, in base a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2024, gli investimenti in titoli di Stato fino a un massimo di 50.000 euro sono esclusi dal calcolo dell’ISEE.