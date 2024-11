Emma Bonino, storica leader radicale e figura di spicco di +Europa, ha recentemente affrontato un periodo difficile a causa di problemi respiratori che l’hanno costretta a un ricovero in terapia intensiva all’Ospedale Santo Spirito di Roma. Fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate e ha ricevuto il permesso dai medici di continuare la convalescenza a casa. “Mi sono spaventata davvero e questa volta mi prendo una tregua dalla politica”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di recuperare le forze.

Il ritorno alla vita politica

Nonostante la pausa forzata, Emma Bonino non ha intenzione di abbandonare il suo impegno politico. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha espresso la sua determinazione a riprendere le attività politiche, con particolare attenzione al referendum sulla cittadinanza previsto per la prossima primavera. Questo tema, che tocca profondamente i diritti civili, è al centro della sua agenda e rappresenta una battaglia cruciale per il futuro del paese.

Diritti civili e nuove leggi

Oltre al referendum, Bonino ha evidenziato l’importanza di approvare una legge completa sul fine vita e sul suicidio assistito. “Quando si sono conquistati i diritti non si può rimanere fermi. Rimanere fermi sui diritti vuol dire tornare indietro”, ha affermato in un’altra intervista al Corriere della Sera. Queste parole evidenziano la sua convinzione che il progresso sociale e politico non possa subire arresti, ma debba continuare a evolversi per garantire libertà e dignità a tutti i cittadini.

Un futuro di impegno e speranza

Emma Bonino, con la sua lunga carriera politica e il suo impegno per i diritti civili, rappresenta una voce fondamentale nel panorama politico italiano. La sua recente esperienza di ricovero ha messo in luce non solo la fragilità della salute, ma anche la resilienza di una donna che ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti. Con la determinazione di recuperare le forze e tornare attivamente in campo, Bonino si prepara a affrontare le sfide future con rinnovato vigore e passione.