Energia: Calenda, 'Cattaneo mi da del 'lazzarone' ma continuo battaglia su bollette'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Oggi l’amministratore delegato di Enel Cattaneo mi ha dato del 'lazzarone' per aver ricordato che Enel distribuzione fa pagare ai cittadini dei costi esorbitanti – che si traducono in un Ebit livello Hermes – sui quali il management percepisce anche un lauto bonus. Continueremo a batterci per diminuire i costi impropri in bolletta e mettere a gara le concessioni idroelettriche.
Cattaneo se ne faccia una ragione e impari l’educazione". Lo scrive Carlo Calenda sui social.