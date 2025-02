Energia: Conte, 'primato Meloni, costi Italia più alti in Ue'

Roma, 11 feb (Adnkronos) – "Se si continua così altro che Sanremo, bisognerà spegnere anche la TV. Ormai ci siamo: una valanga di bollette, 10 miliardi di aumenti per imprese e famiglie. Meloni ha consolidato un primo posto: l'Italia ha i costi di elettricità più alti fra i principali Paesi europei, +48% sulla Spagna, gas ai massimi da due anni e scorte dimezzate per l'Europa!". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"Va riconosciuto a Meloni di aver dato il massimo per arrivare prima, abbracciando con l'elmetto la strategia della guerra a oltranza in Ucraina che ha fatto lievitare i costi energetici a carico delle famiglie, non approvando mezza misura per cittadini e imprese. Ha anche detto no alle nostre proposte per uno scudo contro il carovita, ha ignorato quelle sulle bollette, dalla tassa sugli extraprofitti agli interventi su oneri e soglie Isee", prosegue il leader del M5s.

"Sulle bollette arrangiatevi: chi con 100 euro in meno in busta paga grazie alla Manovra di Meloni, chi con 1 euro e 80 centesimi sulle pensioni minime. I Ministri e i sottosegretari possono stare più tranquilli: con l'aumento di stipendio firmato Meloni dovrebbero cavarsela", conclude Conte.