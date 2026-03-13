Energia, Mattana (Edison): "Per transizione impiegare più tecnologie e fonti"

(Adnkronos) - "La transizione energetica è un percorso complesso e di lungo periodo, al quale contribuiscono tecnologie e fonti diverse: non esiste una soluzione unica. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è necessario integrare più strumenti, dalle rinnovabili al Gnl fino ai gas v...

(Adnkronos) – “La transizione energetica è un percorso complesso e di lungo periodo, al quale contribuiscono tecnologie e fonti diverse: non esiste una soluzione unica. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è necessario integrare più strumenti, dalle rinnovabili al Gnl fino ai gas verdi, valorizzando le opzioni più efficaci in base ai settori e alla maturità delle tecnologie”. Così Fabrizio Mattana, Evp Gas Asset Edison, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere (10-13 marzo).

In questo quadro, “i green gas – come biometano, idrogeno, gas sintetico e biometanolo – rappresentano un tassello fondamentale perché consentono di aumentare la diversificazione dei combustibili e di ridurre le emissioni nei comparti difficili da elettrificare, i cosiddetti hard to abate, come l’acciaio, la carta o la ceramica. Queste soluzioni si affiancano quindi ad altre leve della transizione, contribuendo a costruire un sistema energetico più flessibile e resiliente”.

In questa prospettiva, “Edison ha scelto un approccio pragmatico, basato sull’integrazione delle diverse tecnologie per accompagnare i propri clienti nel percorso di decarbonizzazione. In particolare nel settore dei trasporti, l’azienda è in grado di offrire soluzioni su misura in base alle esigenze degli operatori, che vanno dall’impiego dei gas verdi all’utilizzo del Gnl”.

“Nel 2021 Edison ha realizzato la prima catena logistica del Gnl in Italia dedicata al trasporto marittimo e pesante, con un deposito costiero a Ravenna e una nave metaniera dedicata alle operazioni di rifornimento delle imbarcazioni. Il Gnl viene inoltre reso disponibile anche per la rete di stazioni di servizio del trasporto pesante lungo l’Italia continentale – continua Mattana – Parallelamente, Edison è oggi tra i principali operatori della filiera dei gas verdi nel Paese. È stata la prima azienda ad aggiudicarsi il ritiro di biometano tramite il bando del Gse nel 2018 e a commercializzarlo nel segmento dei trasporti”.

Per accelerare questo percorso, “è necessario anche un quadro europeo favorevole allo sviluppo delle diverse tecnologie. In particolare servono tre condizioni: meno dogmatismo tecnologico, perché la transizione non può basarsi su una sola soluzione; politiche di sostegno alla domanda finale, che incentivino l’utilizzo di Gnl, elettrico e idrogeno anche attraverso adeguati investimenti; regole omogenee a livello europeo, così da garantire condizioni competitive paritarie tra i diversi Paesi”.

