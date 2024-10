Dopo alcuni scambi di opinioni con gli autori, Enzo Paolo Turchi ha preso la decisione di lasciare la casa del Grande Fratello. La produzione ha tentato di introdurre Carmen Russo nella speranza di far cambiare idea al concorrente, il quale, una volta vista la moglie, ha reagito in modo sorprendente: “No, io devo tornare a casa da Maria. Se vuoi rimanere, sei libero di farlo! Basta, se cerchi un uomo forte come Superman, non sono io quello giusto per te, quindi trovane un altro. Devo tornare a casa e non c’è discussione, tu sei un problema, quindi non avvicinarti a me!”.

Successivamente, il coreografo è stato convocato in confessionale e ha sorpreso tutti lasciando intendere ad Alfonso Signorini che ci sono tensioni tra lui e Carmen. Signorini ha sottolineato che la Russo era entusiasta di rivederlo, ma Turchi ha replicato: “Lei è una persona del mondo dello spettacolo, deve far vedere che tutto va bene. Ho l’impressione che ora desideri qualcuno di diverso, magari un uomo di potere, e io non rientro in questo profilo”.

La crisi tra Enzo Paolo e Carmen è realmente in atto? Questo è stato il tema a Pomeriggio 5. Il presunto conflitto tra i due non è sembrato convincere tutti. Caterina Collovati ha dichiarato a Pomeriggio 5 che, secondo lei, si tratta di una messinscena: “Non credo per niente che questa crisi sia autentica. Li ho sempre trovati molto legati e felici. Non penso affatto sia vero, è solo un colpo di scena per il Grande Fratello. Tuttavia, c’è un aspetto reale: ogni volta che partecipa a un reality, lui sente di voler uscire, è ansioso e non sta bene. Certo, c’è il legame con la figlia, ma alla fine è un programma ed è solo per un certo periodo”.

Anche Rosanna Cancellieri condivide questa opinione, ritenendo che la crisi non sia vera.

La verità su quanto sia genuino ciò che avviene nei reality resta un enigma. Un affascinante enigma legato alla fiducia nello spettacolo televisivo. Intanto, ci auguriamo che lunedì sera Alfonso possa interrogare Carmen riguardo ai pettegolezzi che la vedrebbero come una vecchia amica di Stefano De Martino