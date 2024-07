L'epilatore è uno degli accessori più importanti per una donna. Vediamo come acquistare il modello migliore.

L’epilatore è uno degli accessori maggiormente apprezzati dalle donne per la sua capacità di rimuovere anche i peli più ostinati, rapidamente ed economicamente. Attualmente, in commercio si possono trovare modelli diversi di epilatore per donna, tutti valida alternativa ai modelli di depilazione tradizionale degli anni passati. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scegliere il modello migliore.

Epilatore donna

Il primo epilatore per donna è stato sviluppato intorno agli anni ‘80 e, da quel momento ad oggi, i modelli di epilatore donna che si sono susseguiti nel tempo sono diventati sempre più numerosi e più precisi rispetto ai modelli di generazioni precedenti.

Il meccanismo alla base di un epilatore è molto semplice e consente la depilazione di aree molto vaste del corpo alla radice, con tempi di ricrescita pari a circa quattro settimane. Dopo l’epilazione, la pelle rimarrà liscia, setosa e senza alcuna irritazione.

Esistono modelli diversi di epilatore per donna perché si distinguono per caratteristiche, funzioni e prezzo. Vi sono modelli che possono essere applicati sia sulla pelle asciutta e sia sulla pelle bagnata, modelli progettati per una sola zona del corpo, ad esempio, solo ascelle, solo gambe o solo viso e modelli progettati per l’epilazione di tutte le zone del corpo, senza alcuna distinzione.

Epilatore donna: come scegliere il modello migliore

L’epilatore per donna va scelto sulla base di alcune considerazione personali e, sebbene non esista una guida universale, che sia valida per tutte, si possono fare, comunque, delle considerazioni che, senza alcuna ombra di dubbio, sono importanti per un acquisto senza alcun rimpianto.

Il primo fattore da considerare è la zona da trattare. Se il vostro obiettivo è solo quello di depilare il viso, allora, non vi è alcuna ragione per scegliere un accessorio che sia completo. In caso contrario, meglio optare per un epilatore completo, preferibilmente dotato di accessori aggiuntivi, per consentire la rimozione anche dei peli più duri, e di una testina per la zona bikini.

La stragrande maggioranza degli epilatori presenti sul mercato è progettata per la depilazione sotto l’acqua. Questo perché l’acqua calda rilascia degli ormoni antidolorifici, ovvero, le endorfine. In sostanza, se vi state avvicinando solo ora all’epilazione autonoma, meglio optare per una rasatura sotto l’acqua. In alternativa, gli epilatori a secco sono una valida alternativa.

Indubbiamente, i fattori da analizzare prima dell’acquisto sono numerosi. Tuttavia, poiché come dicevamo, la guida non può essere universale, ogni donna potrà scegliere tra i modelli che proponiamo nel paragrafo che segue sulla base delle sue esigenze e necessità.

Epilatore donna: i modelli migliori su Amazon

L’epilatore è un alleato prezioso per ogni donna, un accessorio essenziale grazie al quale ottenere un’epilazione rapida, indolore, economica e duratura. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i modelli migliori di epilatore per donna che Amazon propone alle sue clienti, alla migliore offerta.

Panasonic ES-EY70-G503 Epilatore Bagnato e Asciutto, Doppio Disco con 60 Pinzette, Testina Flessibile Pivotante a 90°, 3 Impostazioni di Velocità e Luce LED

La testina flessibile a 90° dell’epilatore scivola sulla pelle senza alcuna fatica, raggiungendo anche le zone più difficile, mentre quella extra larga rimuove un maggior numero di peli in una sola passata, per un’epilazione più rapida e uniforme. Il dispositivo dispone di una vasta gamma di accessori aggiuntivi, tre impostazioni di velocità e una luce LED per illuminare le zone di epilazione.

Philips BRE225/00 Satinelle Essential Epilatore Elettrico Compatto, Bianco/Viola

Oltre all’epilatore, la confezione include anche una serie di accessori aggiuntivi, preziosi per un’epilazione completa e profonda, ed un caricabatteria. La testina dell’epilatore è lavabile sotto l’acqua corrente, per un’igiene ottimale, l’impugnatura è ergonomica e la spazzolina per la pulizia essenziale. Si consiglia di utilizzare esclusivamente su pelle asciutta.

Rowenta EP5660 Silence Soft Epilatore, Epilazione Silenziosa per Gambe con la Tecnologia Micro-Contact, 7 accessori, 4, 8 W, 220 – 240 V, Viola/Bianco

La testina e gli accessori dell’epilatore sono rimovibili e lavabili, anche sotto l’acqua corrente per un’igiene ottimale. Il doppio involucro ermetico è essenziale per ridurre il rumore e il rullo esfoliante prepara la pelle ad una depilazione delicata. L’epilatore rimuove i peli anche nelle zone più ostinate e il pettinino bikini è utile per disegnare e depilare correttamente la zona inguinale.