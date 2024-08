Una donna di 40 anni è stata arrestata a Torino per abbandono di minori. Aveva lasciato a casa da sola la figlia di 3 anni.

Esce di casa e lascia la figlia di 3 anni da sola: mamma arrestata per abbandono di minore

Una donna peruviana di 40 anni è uscita di casa per fare delle commissioni e ha lasciato la figlia di soli 3 anni a casa da sola. Quando è tornata nell’abitazione, ha trovato ad attenderla i carabinieri, che l’hanno arrestata per abbandono di minore. Il fatto è accaduto nel quartiere torinese di Barriera di Milano. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i vicini, intorno alle 20 di sera, quando la bambina ha cercato di affacciarsi alla finestra piangendo disperata perché era da sola. Le forze dell’ordine sono subito arrivate sul posto e hanno trovato la piccola che piangeva, con le finestre di casa lasciate aperte dalla madre probabilmente per far passare l’aria.

Lascia la figlia a casa da sola mentre dorme: arrestata

Mentre i carabinieri stavano contattando i vigili del fuoco per entrare nell’appartamento, la 40enne è tornata a casa. Quando ha visto la folla di vicini preoccupati e gli agenti, ha raccontato di essere uscita a fare una commissione mentre la piccola stava dormendo. “Non immaginavo che si sarebbe svegliata” ha dichiarato. La donna, che da tempo era seguita dai servizi sociali, è stata arrestata per abbandono di minore e nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Per il momento la piccola è stata affidata alla zia.