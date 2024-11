'Esci dal tunnel', torna a Milano la campagna sui danni del fumo

Milano, 19 nov. (askanews) – Informare e sensibilizzare le persone sui danni e i rischi legati al fumo. Con questo spirito è tornata “Esci dal Tunnel. Non bruciarti il futuro”, campagna nazionale nata nel 2015 realizzata da Walce Aps sulla prevenzione e sui rischi legati al fumo. In prima linea anche AstraZeneca come partner, per ribadire il forte impegno nell’ambito del tumore del polmone e l’importanza di una diagnosi precoce. Abbiamo parlato con Silvia Novello, Presidente Walce Aps:

“Walce da un anno e mezzo si occupa anche di disseminazione della prevenzione secondaria, quindi della rete RISP che è la rete ministeriale che vede attivi 18 centri italiani e da la possibilità ai fumatori, e ex fumatori, fra i 55 e 75 anni di età di fare una TAC spirale a bassa dose. Questo è appunto un metodo di prevenzione secondaria. La collaborazione con aziende, con third party e quindi associazioni, gruppi di persone con una visione che credono nel progetto è fondamentale per portare avanti questa iniziativa. AstraZeneca nel 2024 e 2025 ci aiuta a toccare otto tappe italiane da nord a sud e portare il messaggio di prevenzione primaria in tutta la popolazione italiana”.

Un grande stand a forma di sigaretta è così comparso nel cuore di Milano, seconda tappa dopo Padova di un tour che raggiungerà altre 5 città italiane. Al suo interno un tunnel museale multimediale di prevenzione e informazione con un’area medica attrezzata dove potersi consultare con esperti sulla prevenzione primaria ed eseguire gratuitamente un test spirometrico di base. È poi intervenuta la Dott.ssa Anna Maria Morelli, Ospedale di Rivoli:

“È un progetto che raccoglie sempre grande adesione e suscita sempre grande interesse. Quello che si nota è che con il passare degli anni molto probabilmente la consapevolezza di come la sigaretta tradizionale possa determinare danno è una consapevolezza via via crescente mentre di contro ci confrontiamo spesso con dei falsi miti legati ad esempio all’utilizzo di sigarette elettronica e similari. Questa è un’esperienza che ci permette di dare materiale, di informare e soprattutto ci permette di focalizzare l’attenzione su delle categorie più a rischio come giovani, come adolescenti”.

Parlare ai più giovani soprattutto, formarli e informarli sui rischi del fumo. Un’opera di sensibilizzazione fondamentale, che Walce Aps porta avanti con forza e dedizione.