Escursionisti in difficoltà sul Cimoncino: l'importanza della preparazione

Un’escursione avventata

Oggi, due giovani escursionisti, un 30enne di Milano e un 29enne di Cinisello Balsamo, si sono trovati in una situazione di pericolo sul Cimoncino, in provincia di Modena. Dopo aver partecipato al Sigep, una fiera dedicata al gelato e alla pasticceria a Rimini, hanno deciso di deviare il loro percorso per una passeggiata. Tuttavia, la mancanza di attrezzatura adeguata per affrontare un sentiero ghiacciato ha reso la loro escursione rischiosa.

Il momento critico

Durante la salita, uno dei ragazzi ha perso il controllo a causa del ghiaccio, scivolando per diversi metri e smarrendo anche il cellulare. Fortunatamente, un gruppo di escursionisti attrezzati con ramponi e piccozze si trovava nelle vicinanze e ha prontamente soccorso il giovane, riportandolo in sicurezza e recuperando il suo telefono. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di essere sempre preparati quando si affrontano percorsi in montagna, specialmente in condizioni invernali.

Intervento del Soccorso alpino

Intorno alle 14.30, i due ragazzi hanno contattato il numero di emergenza 112 per richiedere aiuto. Il Soccorso alpino e speleologico ha prontamente inviato due tecnici già presenti nella zona, insieme a una squadra da Fanano composta da altri quattro esperti. Una volta raggiunti, i soccorritori hanno fornito ai ragazzi ramponi e, dopo averli imbragati, li hanno accompagnati in sicurezza fino alla loro auto. Fortunatamente, i due giovani non hanno riportato ferite e sono stati in grado di tornare a casa sani e salvi.

Lezioni da apprendere

Questo episodio serve da monito per tutti gli appassionati di escursionismo. La preparazione è fondamentale: avere l’attrezzatura giusta e conoscere le condizioni del percorso possono fare la differenza tra un’escursione piacevole e un’esperienza potenzialmente pericolosa. È essenziale informarsi sulle previsioni meteorologiche e sulle condizioni del terreno prima di intraprendere un’escursione, specialmente in montagna durante l’inverno. La sicurezza deve sempre essere la priorità numero uno.