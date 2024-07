eSIM: cosa sono e come funzionano?

Tutte le informazioni relative a cosa sono e come funzionano le eSim.

Le eSIM rappresentano una delle innovazioni più recenti nel campo delle telecomunicazioni, specialmente per chi ha uno smartphone di nuova generazione e voglia sfruttare questa tipologia di soluzione.

Nelle prossime righe di questo articolo vedremo insieme che cosa sono le eSIM, il loro funzionamento e i vantaggi che possono offrire sia ai consumatori che alle aziende.

Che cos’è una eSIM

L’acronimo “eSIM” sta per “embedded SIM”, ovvero SIM incorporata. Questa tecnologia sostituisce la classica (e talvolta ingombrante) scheda fisica con un chip che viene saldato direttamente sulla scheda madre del dispositivo.

Ciò significa che non c’è bisogno di aprire lo sportellino della SIM sullo smartphone o sul tablet per cambiare rete cellulare. La configurazione e la gestione della rete avvengono in modo digitale attraverso specifiche impostazioni software.

La eSIM si basa su standard concordati dal settore delle telecomunicazioni, garantendo così l’interoperabilità tra vari operatori e produttori di dispositivi. È fondamentalmente un piccolo chip che aderisce agli standard UICC (Universal Integrated Circuit Card) tipici delle normali SIM card.

Tuttavia, grazie al suo funzionamento digitale, può accedere e gestire contemporaneamente più profili di rete.

Come funzionano le eSIM

Per comprendere meglio come funzionano le eSIM, è utile paragonarle alle tradizionali carte SIM. Le SIM tradizionali contengono dati identificativi dell’utente e dell’operatore di rete. Questi dati sono essenziali per autenticarsi sulla rete cellulare. Le eSIM fanno esattamente la stessa cosa ma lo fanno tramite un sistema completamente digitale.

L’attivazione di una eSIM è generalmente semplice. Gli utenti scansionano un codice QR fornito dall’operatore di rete, che connette automaticamente il dispositivo alla rete cellulare selezionata. Alcuni operatori offrono anche app specifiche per gestire questo processo.

Una volta attivato il servizio, la eSIM funziona proprio come una normale SIM, permettendo chiamate, messaggi e accesso a internet. La differenza principale risiede nella gestione agevole dei profili: un utente può facilmente aggiungere, rimuovere o cambiare profili via software senza mai toccare una scheda fisica.

Una delle caratteristiche più interessanti delle eSIM è la possibilità di avere più profili sullo stesso dispositivo.

Questo è particolarmente utile per chi viaggia spesso, poiché permette di avere diverse reti cellulari configurabili a seconda del paese in cui ci si trova, senza dover cambiare la SIM fisica. Anche chi desidera mantenere separati il numero aziendale da quello personale può beneficiare notevolmente di questa funzione multiprofilo.

I vantaggi delle esim

Passare a una eSIM può portare molti benefici, soprattutto in termini di facilità d’uso e flessibilità.

Con una eSIM, il passaggio a un nuovo operatore di rete è molto più semplice e rapido rispetto alle SIM tradizionali. Non serve più recarsi in un negozio per acquistare una nuova SIM fisica. L’intero processo può essere completato online in pochi minuti confrontando sul web le migliori offerte eSIM.

Questo risulta particolarmente conveniente quando si cambia frequentemente operatore alla ricerca delle migliori offerte o dei piani tariffari più adatti alle proprie esigenze.

Adottare una eSIM può aumentare la sicurezza del dispositivo. Poiché la eSIM è saldata all’interno dello smartphone o del tablet, non può essere facilmente rimossa in caso di furto. Questo riduce il rischio di sostituzione fraudolenta della SIM, un problema comune che può mettere a rischio le informazioni personali e dati sensibili contenuti nel cellulare.

Sebbene possa sembrare un dettaglio trascurabile, eliminare lo slot per la SIM fisica libera spazio prezioso nei dispositivi mobili. Questo lascia più spazio per altre componenti importanti, come batterie più grandi o fotocamere avanzate. Inoltre, ciò contribuisce a semplificare il design e la costruzione del dispositivo.

Servizi aziendali e eSIM

Oltre ai vantaggi individuali, le eSIM offrono notevoli opportunità anche per le aziende. In particolare, quelle che operano nel settore delle telecomunicazioni, o che dipendono fortemente dai sistemi di comunicazione mobile, possono avvantaggiarsi enormemente dall’adozione delle eSIM.

Le aziende possono usare soluzioni centralizzate per gestire un grande numero di dispositivi tramite eSIM. Questo rende la distribuzione e l’attivazione del servizio molto più semplice ed efficiente. Non è necessario spedire SIM fisiche ai dipendenti o preoccuparsi della compatibilità tra diversi modelli di cellulare o tablet; tutto può essere gestito da remoto con pochi clic.

Per le aziende presenti in mercati internazionali, le eSIM offrono un enorme vantaggio in termini di flessibilità.

I dipendenti che viaggiano frequentemente possono scegliere tra i diversi operatori locali. Inoltre, la possibilità di avere più profili attivi rende il coordinamento internazionale e l’accesso a internet molto più semplice e pratico.

Un altro aspetto importante riguarda la sicurezza e il monitoraggio. Le aziende possono implementare sistemi avanzati di monitoraggio delle reti e fare uso di politiche di sicurezza più rigide. Grazie alla natura digitale delle eSIM, è più facile tracciare i dispositivi e proteggersi contro usi indebiti o accessi non autorizzati, migliorando complessivamente la sicurezza aziendale.