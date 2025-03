Google AI Overview arriva in Italia: cos'è e come funziona

Google AI Overview arriva in Italia: cos'è e come funziona

Google AI Overview è arrivato in Italia: cos'è e come funziona il nuovo aggiornamento

Google ha introdotto in Italia AI Overview, un aggiornamento delle modalità di ricerca che consente di rispondere in maniera esauriente alle domande direttamente nella schermata principale.

La novità del momento: Google AI Overview

Google Ai Overview funziona come un chatbot di intelligenza artificiale, per cui per ottenere le risposte alle nostre domande non sarà più necessario entrare nei siti. Con questo ultimo aggiornamento lanciato da Google sembra essersi chiuso il capitolo in cui Google e gli altri browser fungevano da bibliotecari dell’archivio di internet. Se prima cercare informazioni voleva dire ricevere un elenco di fonti pertinenti, selezionare i siti e navigare tra i contenuti per giungere alla risposta desiderata, col passare del tempo questo processo si è velocizzato e i risultati di ricerca mostravano le pagine specifiche in cui trovare le informazioni.

Google AI Overview, cos’è e come funziona

Infatti, a poco a poco, il motore di ricerca ha iniziato a offrire risposte sempre più dirette. Prima ha iniziato a dare delle brevi risposte sintetiche, quelle che si chiamano gergalmente Snippet, ovvero piccoli testi che appaiono direttamente sotto la barra della ricerca. Poi è passato a suggerirci le domande collegate e ora, con l’aggiornamento AI Overview, sbarca l’ultima novità, e il motore di ricerca è pronto per darci l’intera risposta.

Da quando Google AI Overview è disponibile anche in Italia

Questo aggiornamento da oggi è disponibile anche in Italia. Chi si è servito finora di software di intelligenza artificiale sa bene che i chatbot più avanzati, che attingono informazioni dal web, sono in grado di fornire testi molto esaustivi. AI Overview funziona proprio così, fornendo risultati pertinenti anche a domande complesse. È in grado di pubblicare liste, mettere insieme gallery ed elaborare testi. Una funzione che in futuro sarà potenziata da AI Mode, un’opzione di ricerca in cui viene usata solo l’intelligneza artificiale.