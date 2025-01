Un’esplosione devastante nel rione San Giovanni Galermo

Una palazzina di tre piani è crollata a Catania a causa di un’esplosione avvenuta nel rione San Giovanni Galermo. L’incidente è avvenuto mentre due squadre dell’azienda del gas erano impegnate a riparare una perdita nella rete cittadina. La strada era già stata bloccata al traffico per garantire la sicurezza dei residenti e dei soccorritori.

Intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori

Immediatamente dopo l’esplosione, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, supportati da tre squadre specializzate nei nuclei Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico). Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha confermato che ci sono sette persone ferite, alcune delle quali in condizioni gravi. Tuttavia, non ci sono notizie certe su eventuali vittime, e la causa della fuga di gas è ancora sotto indagine.

Scene di caos e paura tra i residenti

Il rione San Giovanni Galermo si è trasformato in un campo di battaglia, con una palazzina sventrata in fiamme e detriti sparsi per centinaia di metri. Un’auto, col cofano aperto, brucia mentre il suo antifurto suona incessantemente. Decine di soccorritori si muovono freneticamente alla ricerca di feriti o dispersi. L’area è stata isolata e un forte odore di gas permea l’aria, creando un clima di ansia tra i residenti.

Feriti e evacuazioni in corso

Tra i feriti, un uomo di 66 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro, con ustioni su tutto il corpo, compreso il volto. Anche una donna di 51 anni, colpita dall’onda d’urto, è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Due vigili del fuoco, due tecnici del gas e due operatori del 118 sono tra i feriti. Nella stessa zona, è in corso l’evacuazione del centro dell’Opera diocesana di assistenza, che ospita anziani, per garantire la loro sicurezza.