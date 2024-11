Esplosione a Ercolano in fabbrica di fuochi d'artificio, almeno 3 morti

Ercolano (Napoli), 18 nov. (askanews) – La violenta esplosione, che si è verificata in contrada Patacca a Ercolano (Napoli), è avvenuta all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio. Fino a questo momento sono tre le persone morte in seguito alla deflagrazione che ha distrutto lo stabile dove vi erano gli artifizi pirotecnici. Non è escluso che la ditta fosse abusiva. I carabinieri della locale tenenza, con l’ausilio dei vigili del fuoco, stanno lavorando per escludere che vi siano altre persone coinvolte nell’incidente e stanno appurando se la fabbrica fosse in regola.

L’intera area è stata messa in sicurezza. Il forte boato è stato avvertito dai residenti di una vasta zona del popoloso comune ai piedi del Vesuvio.