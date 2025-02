A seguito di una esplosione in un grattacielo a Mosca, è morto Armel Sargsyan, fondatore della milizia filorussa nel Donbass. Secondo i media russi, contro il leader sarebbe stato “ordinato e pianificato” un attentato.

Esplosione a Mosca, grattacielo in fiamme: morto leader milizia filorussa

È morto in ospedale Armel Sargysan, fondatore di una milizia filorussa nel Donbass e capo della Federazione di pugilato nel Donetsk. L’uomo era rimasto ferito in un attentato esplosivo in un grattacielo residenziale a Mosca. Questo è quanto riferisce l’agenzia Tass. L’ordigno è esploso all’ingresso di un edificio di 29 piani nel complesso residenziale di Alye Parusa, nel nord-ovest della capitale russa. A perdere la vita nell’esplosione anche la guardia del corpo di Sargysan, mentre quattro persone sarebbero rimaste ferite in maniera grave nell’esplosione.

Esplosione a Mosca, i media: “Contro Sargysan attentato pianificato

A seguito di un attentato esplosivo a Mosca è morto il leader della milizia filorussa nel Donbass, Armel Sargysan. Sempre secondo quanto riportato dai media russi, contro Sargysan sarebbe stato “ordinato e pianificato” un attentato. Il Comitato ha dichiarato di aver avviato un’indagine penale sull’esplosione con l’accusa di omicidio con mezzi dannosi per il pubblico e di tentato omicidio di due o più persone.