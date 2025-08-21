La polizia italiana ha arrestato a Rimini un cittadino ucraino sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico nel 2022.

Esplosione Nord Stream: fermato a Rimini un uomo coinvolto nel sabotaggio

Un uomo di origine ucraina è stato arrestato mentre si trovava in vacanza in Italia a Rimini dalla Polizia italiana.

A renderlo noto è la polizia tedesca. Secondo quanto si legge sulla Bild, il sospettato è Serhiy K., il quale si trovava a bodo della nave dei sabotatori del gasdotto Nord Stream. Per lui c’era un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte Federale di Giustizia lo scorso 18 agosto. Sempre secondo quanto scritto su la Bild, Serhiy K. avrebbe fatto parte del gruppo che ha piazzato gli esplosivi sui gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nel Mar Baltico nel 2022. L’uomo è anche accusato di aver provocato anche un’esplosione e un sabotaggio incostituzionale.

Esplosione Nord Stream: il sospettato e i suoi complici hanno utilizzato uno yacht per il trasporto

Come abbiamo visto, è stato arrestato Serhiy K., considerato uno dei coordinatori dell’operazione di sabotaggio nel 2022 contro i gasdotti Nord Stream. Lui e alcuni complici avrebbero infatti piazzato gli esplosivi sui gasdotti vicino all’isola di Bornholm. Per il trasporto, Serhiy K. e i suoi complici hanno utilizzato uno yacht a vela partito da Rostock, che era stato noleggiato da una azienda tedesca tramite intermediari che hanno usato documenti falsi.