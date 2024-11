Estensione del sussidio per voto in Ontario: un accordo bipartisan

Estensione del sussidio per voto in Ontario: un accordo bipartisan

Le forze politiche dell'Ontario si uniscono per estendere il sussidio per voto fino al 2026.

Un momento di unità politica in Ontario

In un raro momento di unità, i partiti politici dell’Ontario hanno raggiunto un accordo per estendere il sussidio per voto, un’iniziativa che il governo Ford aveva pianificato di abolire. Questo accordo garantirà un supporto finanziario per tutti i partiti politici per altri due anni, fino al . La legge elettorale dell’Ontario prevede che ogni partito riceva un sussidio di poco più di 63 centesimi per ogni voto ottenuto nelle elezioni precedenti, fornendo così una base di finanziamento garantita per le operazioni politiche.

Le dichiarazioni dei leader politici

Steve Clark, leader della casa dei Conservatori Progressisti, ha dichiarato ai giornalisti che ci sono stati colloqui aperti con i rappresentanti dei Nuovi Democratici, dei Liberali e del Partito Verde. “Abbiamo avuto conversazioni molto aperte sulla decisione. Siamo stati tutti unanimi nel ritenere che questo disegno di legge dovrebbe avere il supporto di ogni partito”, ha affermato Clark. Tuttavia, i Nuovi Democratici dell’Ontario hanno scelto di non commentare la mossa, mentre i Liberali non hanno risposto in tempo utile per la pubblicazione.

Impatto finanziario e fundraising

I dati di Elections Ontario mostrano che i Conservatori Progressisti hanno ricevuto circa 1,2 milioni di dollari a trimestre dal sussidio quest’anno, mentre i Nuovi Democratici hanno ottenuto circa 710.000 dollari e i Liberali 715.000 dollari. Il Partito Verde ha ricevuto quasi 180.000 dollari a trimestre. Tuttavia, le rivelazioni in tempo reale sul fundraising indicano che i Conservatori hanno raccolto quasi 2 milioni di dollari in meno quest’anno rispetto all’intero anno precedente. Anche i Nuovi Democratici e i Liberali hanno registrato cali significativi nelle loro entrate.

Un cambiamento di rotta per il governo Ford

La decisione del governo di estendere il sussidio per voto, che era stata precedentemente promessa di abolire, suggerisce un cambiamento nella posizione del Premier Doug Ford. In un post su Facebook prima delle elezioni del 2018, Ford aveva dichiarato: “Non credo che il governo debba prendere soldi dai contribuenti e darli ai partiti politici. Il welfare aziendale è sbagliato, e il welfare dei partiti politici è altrettanto sbagliato; metterò fine a entrambi”. Tuttavia, Clark ha sottolineato che la nuova direzione è stata motivata dalla necessità di unità politica all’interno dell’assemblea.