Europee: Bonino-Renzi, 'perso sfida ma obiettivo resta Stati Uniti d'Europa'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Passati oltre dieci giorni dal voto ed esaurito il rito dei commenti (i media hanno dedicato più tempo e spazio al commento del voto che alla campagna elettorale) vogliamo ringraziare di cuore gli elettori che ci hanno votato e tutti i candidati della Lista Stati Uniti d’Europa". Così Emma Bonino e Matteo Renzi.

"Abbiamo perso la nostra sfida, quella di portare al parlamento di Strasburgo una pattuglia di europeisti convinti della necessità e dell’urgenza di un salto di qualità nell’Unione politica della Ue, in grado di assicurare ai cittadini europei, non solo in vista dell’allargamento, istituzioni adeguate alle sfide globali di oggi e domani; in grado per il futuro di proteggere i nostri valori ed i nostri interessi".

"Abbiamo agito con profonda convinzione e passione, pur con il rammarico per chi si è chiamato fuori da un lavoro comune, pensando più all’Italia che all’Europa. Qualunque cosa accada nella politica romana, il nostro obiettivo politico per l’Europa non può cambiare e non cambierà: gli Stati Uniti d’Europa".