Europee: Calenda, 'Renzi non andrà in Europa, tra qualche giorno dirà che non si candida'

Roma, 23 gen (Adnkronos) – "Renzi non ha mai desiderato andare in Europa e non ci andrà mai, il Codice etico non gli consentirebbe di svolgere nessun ruolo o funzione. Tra qualche giorno Renzi dirà, faccio un passo indietro, non mi candido per favorire la nascita di una lista complessiva Italia viva, Azione, +Europa. Poi dilagherebbe in Tv per intestarsi il risultato alle europee. Spero che l'Europa non cada in questo tranello". Lo ha detto Carlo Calenda a Coffee break, su La7.

"Azione non farà liste, alleanze elettorali con Iv perchè abbiamo già dato, ho già visto cosa vuol dire lavorare con Renzi, Iv è solo Renzi, è l'unico che decide", ha aggiunto il leader di Azione.