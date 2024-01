Europee: Faraone a Magi, 'da Iv ok a lista di scopo'

Roma, 19 gen (Adnkronos) – "La proposta di Riccardo Magi, segretario di +Europa, è più che convincente". Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito della proposta avanzata da Riccardo Magi di una lista di scopo per le elezioni Europee.

"Come abbiamo ribadito più volte, noi ci siamo. Una lista di scopo per le Europee di giugno è il minimo sindacale per chi vuole unire i riformisti in Italia ed in Europa -spiega Faraone-. Insieme a Matteo Renzi e Italia Viva abbiamo sempre condiviso il progetto di Stati Uniti d’Europa, aderito all’appello di Emma Bonino e parteciperemo a febbraio alla convention annunciata dagli amici di +Europa. A nostro giudizio, ci sono tutte le ragioni per dare una casa il 9 giugno a chi non si sente rappresentato dal sovranismo e dal populismo e si ispira a sentimenti europeisti".