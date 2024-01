Europee: Mastella, 'lista con Renzi, mi candido solo se me lo chiedono'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Alle europee io darò una mano a Renzi soprattutto al sud con il mio movimento Noi di Centro, faremo una lista comune che si potrebbe chiamare Italia al Centro. Io mi candiderò solo se me lo chiedono, ma in caso non andrò a Bruxelles. Se ci saran...

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Alle europee io darò una mano a Renzi soprattutto al sud con il mio movimento Noi di Centro, faremo una lista comune che si potrebbe chiamare Italia al Centro. Io mi candiderò solo se me lo chiedono, ma in caso non andrò a Bruxelles. Se ci saranno anche Calenda e Bonino? Non credo…”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento Clemente Mastella.