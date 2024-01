Europee: Procaccini (Ecr), 'Vox e Conservatori insieme per un'Europa nuova'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Con la rielezione di Santiago Abascal alla presidenza di Vox, il partito spagnolo si prepara al cruciale appuntamento con le elezioni europee potendo contare su una leadership autorevole e qualificata”. Lo afferma il co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia. “Al presidente Abascal e al nuovo esecutivo -aggiunge- invio i migliori auguri per un lavoro proficuo, che vede Vox e tutti i Conservatori europei impegnati in un percorso decisivo per disegnare una Europa nuova. Quella in cui la storia, i valori, le identità delle singole nazioni siano il presupposto per rafforzare il ruolo stesso dell’Europa nello scenario internazionale".

"Un cammino che Fratelli d’Italia e Vox -conclude Procaccini- hanno orgogliosamente intrapreso in questi anni e rinvenibile anche nella ferma contrapposizione che Abascal e il suo partito stanno opponendo alle storture politiche delle sinistre alla guida del Governo spagnolo”.