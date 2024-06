Europee: Schlein, 'no a scontri muscolari, non è debolezza ma scelta per cambiare leadership'

Europee: Schlein, 'no a scontri muscolari, non è debolezza ma sce...

Roma, 6 giu (Adnkronos) - "Io, che sono una femminista, non aderirò mai a uno scontro muscolare. Non è debolezza ma una scelta per cambiare la grammatica della leadership. Certo che c'è differenza, ma la rivendico". Lo ha detto Elly Schlein a Repubblica Tv. ...