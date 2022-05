F1: Leclerc, 'con gli aggiornamenti della Ferrari mi aspetto di tornare davanti'

Barcellona, 20 mag. -(Adnkronos) – "Cosa mi aspetto dagli aggiornamenti? Di tornare davanti. Attraverso le novità vogliamo migliorare nella velocità di punta, ma non solo, vogliamo fare passi avanti anche nelle curve a bassa velocità perché a Miami abbiamo notato che la Red Bull era più efficace di noi anche in quell’aspetto”.

Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di Spagna a Montmelò. Nei test a fine febbraio sulla pista catalana il monegasco era stato particolarmente veloce. “È trascorso tantissimo tempo -sottolinea-, tutte le vetture sono cambiate, quindi il fatto che fossimo veloci nei test di febbraio non ha alcun valore in vista del weekend di gara“.

Leclerc si esprime poi sui rivali della Red Bull: “Anche loro hanno portato qualche aggiornamento, credo che sarà come è stato dall’inizio della stagione, ovvero una lotta molto serrata con la Red Bull.

Ovviamente mi auguro di essere leggermente avanti questa volta a differenza delle ultime due gare”.

In conferenza stampa è stato anche trattato il tema della fatica fisica alla quale sono sottoposti i piloti dalle vetture 2022. Il porpoising in particolare provoca dolori alla schiena. “Dipende dai piloti e dalle macchine, Sainz ad esempio è più soggetto di me al porpoising. Noi non soffriamo così tanto per il rimbalzo aerodinamico, ma altre scuderie sì.

È sicuramente un argomento che va affrontato e risolto”.