F1: Leclerc, 'l'obiettivo è vincere il mondiale, se arrivo 2° non sono felice'

Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – "Vincere il campionato è l'unico obiettivo che ho. Sono felice solo quando vinco, il secondo posto non è il mio obiettivo". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc a tre giorni dalla presentazione della SF-24, la nuova monoposto della scuderia di Maranello. "Bisogna darsi anche obiettivi realistici, per quanto noi siamo sempre ottimisti e cerchiamo di fare il miglior lavoro possibile -sottolinea il 26enne monegasco al Daily Mail-. Vogliamo vincere, ma considerando lo scorso anno come partenza, bisogna dire che la Red Bull aveva un grande vantaggio. Quindi ora dobbiamo colmare il divario il più possibile". "Tra tre giorni presenteremo la nuova vettura e sono semplicemente super emozionato perché c'è così tanto lavoro da fare in questo momento".