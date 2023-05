Home > Video > Fabio Brescia: “Voglio fare un post polemico nei confronti dei fumatori” Fabio Brescia: “Voglio fare un post polemico nei confronti dei fumatori”

“Nei locali non viene rispettato il divieto di non fumare, nemmeno per le sigarette elettroniche”: l’attore italiano Fabio Brescia si lancia in una polemica social su chi fuma nei locali, e non vengono risparmiate neanche le sigarette elettroniche