Una hostess ha consigliato a tutte le persone di far rotolare una bottiglia d'acqua sotto al letto in hotel.

Una hostess ha deciso di dare un consiglio alle persone che in questo periodo stanno andando in vacanza. La donna ha consigliato di far rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto in hotel.

“Fai rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto in hotel”: il particolare consiglio di una hostess

In questo periodo di vacanze moltissime persone decidono di soggiornare nei vari hotel italiani, e non solo. Una hostess ha consigliato a queste persone di far rotolare una bottiglia d’acqua sotto il letto nella stanza in cui si deve dormire, come riportato dal sito Cityrumors.

Secondo la hostess si tratta di un modo per capire cosa succede realmente in quella camera. Tutti coloro che viaggiano guardano le foto delle stanze e degli alberghi online, per capire se vale davvero la pena soggiornare oppure no. Ma questa tecnica è davvero infallibile per ottenere le informazioni che servono.

La hostess ha spiegato il motivo del suo consiglio

Esther Sturrus, hostess di aereo, ha dato questo consiglio su TikTok. Lei lavora per la compagnia aerea dell’Olanda, KLM, e sui social ha consigliato a tutti di utilizzare il trucco della bottiglia d’acqua negli alberghi. Si tratta prima di tutto di un modo per scoprire se c’è qualcuno in camera nascosto sotto il letto. Inoltre, serve per testare la pulizia della camera. Se la bottiglia d’acqua non dovesse più uscire dal letto o prendesse una direzione diversa, farebbe subito capire che sotto il letto potrebbe esserci qualcuno o qualcosa.