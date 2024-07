Fair Play Menarini, Di Francisca: "Felice di rappresentare i valori dello sport"

Firenze, 4 lug. - (Adnkronos) - Il Premio Fair Play Menarini gode di "un'organizzazione impeccabile" e i riconoscimenti per la 28esima edizione vanno a sportivi che "non solo sanno fare bene il proprio lavoro ma che hanno anche un segno distintivo di umanità". Lo ha d...

Firenze, 4 lug. – (Adnkronos) – Il Premio Fair Play Menarini gode di "un'organizzazione impeccabile" e i riconoscimenti per la 28esima edizione vanno a sportivi che "non solo sanno fare bene il proprio lavoro ma che hanno anche un segno distintivo di umanità". Lo ha detto la campionessa del fioretto Elisa Di Francisca, Ambasciatrice Fair Play Menarini, parlando con i giornalisti in occasione della cena di gala a Firenze che ha aperto l'edizione 2024 del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

"Noi sportivi siamo felici di rappresentare quelli che sono i valori del fair play e dello sport in sé, cioè il rispetto dell'avversario, la gentilezza, la vittoria non a tutti i costi, il valore della sconfitta, il sapersi rialzare dopo una sconfitta", ha aggiunto Di Francisca.