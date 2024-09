Come raccontato dai proprietari a Repubblica, lo scorso venerdì, dopo essere usciti, il loro cellulare, collegato all’allarme, ha iniziato a suonare, segnalando il furto in corso nell’abitazione di via Carini, zona Monteverde a Roma. I ladri avrebbero tentato di portare via il cane che però, troppo pesante, è stato alla fine lanciato dal sesto piano.

Il furto e la morte del cane

La famiglia quando è rientrata nell’abitazione ha appurato che non era stato portato via nulla, ma in casa non c’era Ricky, il loro cocker spaniel inglese focato.

L’ipotesi più accreditata è che durante la fuga, i ladri avrebbero tentato di portare via il cane che però, troppo pesante, è stato alla fine lanciato dal sesto piano. L’animale è stato rinvenuto nel giardino. A nulla è servita la corsa disperata dal veterinario, l’animale era già privo di vita e non è stato potuto far altro che constatarne il decesso.

“Crediamo che i ladri siano scesi poggiando i piedi sul motore del condizionatore, poi sull’armadio, tipo scaletta e che così siano risaliti portandosi via Ricky. Forse per chiederci un riscatto in denaro“. Queste le parole dei proprietari a Repubblica.

Le parole della garante degli animali di Roma Capitale

Patrizia Prestipino ha commentato sui social l’accaduto e nelle parole evince tutta la sua rabbia:

“Un gesto orribile per vigliaccheria e crudeltà. Come si fa a uccidere in questo modo un essere innocente? L’augurio è che chi ha commesso un tale gesto venga identificato e preso in custodia dalle autorità competenti, e che giustizia venga fatta. Un abbraccio solidale alla famiglia di Ricky”.

Caccia ai ladri dopo la morte del cane

Sulla morte del cucciolo è intervenuta anche l’associazione italiana difesa animali e ambiente, AIDAA, che, con una nota, ha reso ufficiale che per svelare gli autori del gesto è stata messa una taglia da 5mila euro.