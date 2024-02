Famiglia: Montaruli, 'bonus passo in avanti concreto dopo promesse sinistra'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - “Quanto promesso dal Governo Meloni per sostenere le famiglie italiane oggi si concretizza con l’entrata in vigore del bonus mamme. Una misura concreta che porterà circa 140 euro netti in più nelle buste paga delle madri lavoratrici a tempo indete...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Quanto promesso dal Governo Meloni per sostenere le famiglie italiane oggi si concretizza con l’entrata in vigore del bonus mamme. Una misura concreta che porterà circa 140 euro netti in più nelle buste paga delle madri lavoratrici a tempo indeterminato, senza alcun limite di reddito. Dopo anni di aiuti promessi solo sulla carta da parte di una sinistra che ha relegato le mamme lavoratrici in un angolo, oggi grazie al Governo di centrodestra arriva un primo ma importante passo in avanti per incentivare la natalità nella nostra Nazione”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta Montaruli.