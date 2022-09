Fan in delirio a Milano per il Famoso tour di Sfera Ebbasta

Milano, 26 set. (askanews) – Giovani e giovannissimi hanno riempito al Forum di Assago per festeggiare il ritorno di Sfera Ebbasta con il suo Famoso tour che ha fatto registrare a Milano sold out. Domenica durante la prima delle due date, insieme a Sfera sul palco si sono alternati superospiti internazionali e italiani in una vera e propria celebrazione di una carriera che in soli otto anni di carriera ha cambiato la musica italiana.

Con Sfera sul palco hanno festeggiato la prima data milanese del tour Blanco, Dref Gold, Feid, Lazza, Rkomi, Rvssian.

Lo show, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus, traccia un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera e ha già registrato il sold out per le date di Rimini, Roma, Firenze e Torino, oltre al clamoroso risultato dei tre palazzetti milanesi. Sono due i palchi su cui Sfera si esibisce e sono collegati da una passerella che consente all’artista di esibirsi sospeso sopra alla folla.

Sul main stage insieme Sfera si esibisce un corpo di ballo hip hop con le coreografie di Lacciò, avvolto da un sistema di ledwall mobili ispirati alle più grandi produzioni internazionali. Il tour vanterà la partecipazione di special guest internazionali che hanno collaborato con Sfera come Lous and The Yakuza, Feid, Kaleb Di Masi e tanti altri colleghi italiani che saranno ospiti a sorpresa in alcune date. A punteggiare lo show anche i visual proiettati su entrambi i palchi e un sistema di luci laser che anche nelle arene al chiuso più grandi del paese sono capaci di restituire il senso di intimità dell esperienza del club.

Nel corso del concerto Sfera, supportato da un impianto con bassi che hanno fatto tremare il palazzetto, attinge a tutto il suo repertorio senza tralasciare le origini fino ad arrivare Famoso, l’album che ha alzato l’asticella per la musica italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l EP Italiano realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio per Island. Il pubblico canta tutti i brani, dimostrando ancora una volta come i record discografici dell’artista non siano solo numeri ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia; il repertorio è vasto e i palazzetti cantano dal primo all ultimo pezzo.

Dopo aver infranto qualsiasi record di ascolti con la propria musica e dopo aver girato l’Europa con il Famoso european tour e l’Italiano summer tour, Sfera Ebbasta sta finalmente portando le sue hit sui più prestigiosi palchi d’Italia. Per celebrare la chiusura di questo ritorno al live in Italia, Sfera Ebbasta ha scelto di concludere il cerchio con un’ultima data, la terza a Milano, al Forum di Assago l’11 di ottobre.