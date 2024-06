Fanpage: dimissioni Pace rassegnate 21/6 su richiesta Consiglio presidenza**

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – In merito alle dimissioni dalla Commissione tematica 'Affari europei e cooperazione' di Flaminia Pace, dopo il terremoto generato dalle inchieste di Fanpage, il Consiglio di presidenza del consiglio nazionale dei Giovani (Cng) precisa che "appena appreso tutto quanto emerso dall’inchiesta condotta da Fanpage.it e ripreso dalla stampa nazionale, il Consiglio di Presidenza, ritenendo ciò gravissimo ed in palese violazione di tutti i valori e principi che da sempre animano il Consiglio Nazionale dei Giovani, prendendone nettamente le distanze e non potendo procedere, per norme statutarie, con un atto d’urgenza direttamente alla revoca di un incarico elettivo, aveva già chiesto le immediate dimissioni con delibera dello scorso 17 giugno. Le dimissioni di Flaminia Pace, dalla Commissione affari europei e cooperazione del Consiglio Nazionale dei Giovani, sono pervenute in data 21 giugno 2024”.