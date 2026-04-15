Farmaceutica, Nicola Mazzanti nuovo Country Director di Accord Healthcare Italia

(Adnkronos) – Accord Healthcare Italia annuncia la nomina di Nicola Mazzanti a Country Director, segnando un passaggio chiave nel percorso di evoluzione strategica dell’azienda. Una scelta che valorizza una leadership giovane, dinamica e orientata al futuro, in una fase di profondo riposizionamento del gruppo nel mercato farmaceutico italiano, sottolinea la società. Health Economist di formazione – informa una nota – Mazzanti ha maturato una solida esperienza nel settore farmaceutico, assumendo responsabilità crescenti e sviluppando competenze avanzate in modellazione economica e strategia aziendale.

Nel corso del suo percorso professionale, ha avuto responsabilità dirette nelle attività commerciali e di accesso al mercato, nazionale e internazionale con un focus su oncologia, malattie rare e terapie innovative. Il suo ingresso in Accord Healthcare Italia, nel marzo 2025 come Commercial Director, ha avviato un percorso di forte integrazione operativa, con la responsabilità di coordinare marketing, vendite, market access e gare d’appalto.

Oggi Mazzanti assume la guida dell’azienda in una fase di consolidamento e trasformazione.

Punto di riferimento consolidato nei farmaci equivalenti – si legge – Accord Healthcare Italia sta ampliando il proprio posizionamento nelle specialty, rafforzando il focus in oncologia, dal tumore al polmone a piccole cellule fino ai carcinomi della prostata e, più recentemente, della vescica, e osteoporosi, patologia sempre più rilevante in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione.

Un’evoluzione coerente con il payoff aziendale, ‘Versatili per vocazione, innovativi per scelta’, che trova nella leadership di Mazzanti un naturale punto di sintesi. “Accolgo questa opportunità con entusiasmo e senso di responsabilità – dichiara il nuovo Country Director – Accord Healthcare Italia è un’azienda dinamica e in forte crescita, che condivide i miei valori di accessibilità alle cure e di innovazione responsabile. Operiamo in una fase in cui innovazione, accesso e sostenibilità devono procedere insieme: insieme al team lavoreremo per rafforzare ulteriormente la nostra presenza e ampliare l’offerta di generici, biosimilari e farmaci a valore aggiunto. L’obiettivo è costruire valore duraturo, con il paziente al centro, e sviluppare modelli evoluti di risposta ai bisogni clinici, a supporto del Ssn”.

La nomina di Nicola Mazzanti, tra i più giovani manager in Italia alla guida di una realtà di primo piano nel settore – si precisa nella nota – riflette la volontà di Accord di affrontare con uno sguardo nuovo le sfide del mercato. Il suo percorso accademico include un Executive Mba in corso presso la Sda Bocconi di Milano e una specializzazione presso l’università di Bologna e Oslo in Health Economics and Management; un profilo formativo che rafforza una visione manageriale strutturata e orientata alla creazione di valore, alla sostenibilità del business e alla governance di organizzazioni operanti in contesti aziendali e regolatori complessi. La nomina si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione, volto a rafforzare il posizionamento di Accord Healthcare come attore industriale capace di rispondere in modo concreto ai bisogni clinici non soddisfatti, in particolare in oncologia e nelle patologie croniche, con un’attenzione crescente anche all’immunologia. In questo contesto, l’azienda continua a sviluppare un modello operativo flessibile, basato sulla combinazione di affiliate dirette e partnership distributive, che consente di adattarsi alle specificità dei diversi mercati e di garantire un accesso rapido e sostenibile alle terapie. Accanto alla storica focalizzazione su farmaci equivalenti e biosimilari, Accord Healthcare sta ampliando il proprio portafoglio con tecnologie innovative, includendo nuove entità chimiche (Nce), farmaci biologici e formulazioni a valore aggiunto, rimarca l’azienda. Un’evoluzione che riflette una strategia orientata a rafforzare la presenza nelle aree altamente specialistiche. In Italia questo percorso si traduce nell’introduzione progressiva di nuove soluzioni terapeutiche in ambito oncologico, con ulteriori sviluppi attesi nei prossimi anni. Una pipeline in espansione che contribuisce a consolidare il ruolo di Accord come partner sempre più affidabile.

—

salute/farmaceutica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)