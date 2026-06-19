Farmaci, aspergillosi invasiva: risultati positivi per olorofim nello studio globale di fase 3 Oasis

(Adnkronos) - F2G Ltd e Shionogi & Co., Ltd. hanno annunciato i principali risultati preliminari positivi dello studio globale di fase 3 'Oasis', che confronta il farmaco antifungino orale sperimentale olorofim con la terapia sequenziale amfotericina B liposomiale endovenosa seguita dalla terapia ...

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F2G Ltd e Shionogi & Co., Ltd. hanno annunciato i principali risultati preliminari positivi dello studio globale di fase 3 ‘Oasis’, che confronta il farmaco antifungino orale sperimentale olorofim con la terapia sequenziale amfotericina B liposomiale endovenosa seguita dalla terapia standard (Soc) in pazienti con aspergillosi invasiva la cui infezione è refrattaria alla terapia azolica o per cui tale terapia non è adeguata. “Lo studio – informa una nota – ha raggiunto il suo endpoint primario di non inferiorità, con un tasso di mortalità per tutte le cause (Acm) al giorno 42 pari a 23,8% per olorofim rispetto a 24,3% per amfotericina B liposomiale seguito dallo standard di cura.

Non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza per olorofim; il tasso di eventi avversi correlati al trattamento (Teae) è stato pari a 35,8% per olorofim e 63,9% per amfotericina B liposomiale seguita dalla terapia standard, con una differenza determinata principalmente dal maggiore tasso di eventi renali nel braccio amfotericina B liposomiale”.

“Le infezioni fungine invasive, anche in Italia, rappresentano una grave minaccia, essendo associate a un elevato unmet need.

Nei pazienti già estremamente fragili affetti da infezioni fungine invasive da Aspergillus o funghi rari – inclusi nella Fungal priority list (Fppl) dell’Oms – la disponibilità di nuove opzioni terapeutiche innovative rappresenta una priorità clinica urgente”, hanno dichiarato Matteo Bassetti, ordinario di Malattie Infettive Università degli Studi di Genova e Cristina Mussini, ordinario di Malattie Infettive, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rispettivamente presidente Sita (Società italiana di terapia antiinfettiva) e presidente Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali).

Entrambi hanno sottolineato: “Siamo orgogliosi di aver attivamente partecipato a questo importante studio internazionale, Oasis, su una molecola con un meccanismo d’azione innovativo che conferisce attività fungicida contro un ampio spettro di infezioni da funghi rari e resistenti. La partecipazione dell’Italia, con il coinvolgimento di ben 6 centri di eccellenza altamente qualificati, evidenzia il contributo concreto del nostro Paese all’avanzamento della ricerca clinica in questo ambito”.

Questi risultati – riferisce la nota – “ampliano i dati del precedente studio di Fase 2b che hanno portato alla designazione di Breakthrough Therapy dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense per olorofim, confermando il suo potenziale come trattamento per i pazienti con aspergillosi invasiva. F2G e Shionogi prevedono di presentare i risultati principali dello studio in occasione di un prossimo congresso medico. Tali dati saranno sottoposti alle autorità regolatorie negli Stati Uniti da F2G e in Europa e Asia da Shionogi”. “Le infezioni fungine invasive rimangono difficili da trattare e possono essere potenzialmente fatali, soprattutto nei pazienti immunocompromessi – ha sottolineato Johan Maertens, MD, PhD, professore di Ematologia presso l’University Hospitals Leuven, Belgio, Principal Investigator dello studio -. I principali risultati preliminari di Oasis si aggiungono al crescente corpus di evidenze che confermano il potenziale terapeutico di olorofim in una popolazione difficile da trattare e con opzioni antifungine limitate. Siamo fiduciosi che questo possa offrire un’alternativa significativa ai clinici per il trattamento di infezioni difficili causate da Aspergillus”.

Francesco Maria Lavino, Chief Executive Officer di F2G, ha commentato: “Siamo incoraggiati dai risultati preliminari dello studio di Fase 3 OASIS, che rappresentano un importante traguardo per F2G e per la nostra collaborazione con Shionogi. Questi risultati dimostrano il potenziale di olorofim come nuova opzione per i pazienti con infezioni fungine invasive difficili da trattare, inclusa l’aspergillosi invasiva. Siamo grati ai pazienti, agli sperimentatori, al nostro partner Shionogi e al team di F2G per il loro impegno in questo studio fondamentale”.

“Si tratta – ha aggiunto John Keller, Direttore del Consiglio di Amministrazione e Senior Vice President, R&D, di Shionogi & Co., Ltd. – di un promettente nuovo sviluppo nella terapia antifungina, un’area in cui i pazienti non hanno avuto novità per oltre 20 anni. Nell’attuale pratica clinica, le considerazioni relative alla sicurezza e alla tollerabilità, in particolare gli effetti sulla funzionalità renale, possono porre sfide significative nella scelta e nel proseguimento del trattamento. In questo contesto, i risultati dello studio Oasis suggeriscono che olorofim abbia il potenziale per offrire una nuova opzione terapeutica ai pazienti con aspergillosi invasiva. Come azienda leader nella ricerca e sviluppo sulle malattie infettive, la nostra partnership con F2G per una nuova classe di trattamenti antifungini conferma il nostro impegno nel promuovere l’innovazione nell’ambito dei farmaci anti-infettivi per alcune delle patologie più impegnative. Non vediamo l’ora di condividere appena possibile i risultati completi”.

L’aspergillosi invasiva – conclude la nota – è un’infezione fungina potenzialmente fatale che colpisce principalmente i pazienti immunocompromessi ed è associata a una significativa morbilità e mortalità. Le opzioni terapeutiche sono limitate per i pazienti che non possono essere trattati con le terapie antifungine azoliche disponibili. F2G e Shionogi collaborano allo sviluppo e alla commercializzazione di olorofim per rendere disponibile questa innovativa terapia antifungina ai pazienti con infezioni fungine invasive. F2G detiene la responsabilità commerciale di olorofim in Nord America e nei territori non assegnati a Shionogi, mentre Shionogi detiene la responsabilità commerciale in Europa e Asia.

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