FdI critica le intrusioni nel processo elettorale austriaco.

Indipendentemente dalle future azioni con un diverso segretario in un’altra fase, in passato c’è stata una collaborazione tra i popolari e il partito che ha trionfato nelle recenti elezioni in Austria. Saranno i rappresentanti eletti a Vienna a determinare quale maggioranza costituire. Ho sempre pensato che sia inadeguato interferire nel dibattito italiano, soprattutto quando altri proponevano alternative di governo. Non comprendo perché dovremmo intervenire per dire chi dovrebbe governare in Austria. Queste sono state le dichiarazioni di Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, durante un’intervista a Tagadà su La7, in merito al conflitto tra Antonio Tajani e Matteo Salvini riguardo al voto austriaco.