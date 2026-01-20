Fedeli: Braga si commuove in aula, 'sua eredità per tutti noi, mai chiudere porta a dialogo'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "In questi giorni di cordoglio qualcuno ha definito Valeria Fedeli una 'rivoluzionaria riformista'. In questo apparente contrasto risiede la sua cifra più autentica: la capacità di essere radicale nel pensiero e nei valori, ma straordinariamen...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "In questi giorni di cordoglio qualcuno ha definito Valeria Fedeli una 'rivoluzionaria riformista'. In questo apparente contrasto risiede la sua cifra più autentica: la capacità di essere radicale nel pensiero e nei valori, ma straordinariamente pragmatica nel trovare l’intesa, la mediazione necessaria per far progredire concretamente i diritti del lavoro, delle donne e di ogni persona".

Lo ha detto Chiara Braga in aula alla Camera.

"Le dichiarazioni di stima e gratitudine che sono arrivate da ogni parte politica, in modo trasversale, non sono solo atti di circostanza. La sua eredità è un monito per tutti noi: ci insegna che si può essere fermi nei propri ideali senza mai chiudere la porta al dialogo; che si può essere leader essendo, al contempo, profondamente generosi".