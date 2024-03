Federica Brignone trionfa nel gigante di Saalbach

Saalbach, 17 mar. (Adnkronos) – Federica Brignone con una seconda manche incredibile vince il gigante di Saalbach nelle finali di Coppa del Mondo. L'azzurra chiude con il tempo totale di 2.20.05, davanti alla neozelandese Alice Robinson a +1.36, seconda, e alla norvegese Thea Louise Stjernesund a+1.67. Chiude in decima posizione Lara Gut-Behrami che vince aritmeticamente la Coppa assoluta, succedendo nell'albo d'oro a Mikaela Shiffrin. Per la Brignone è arrivata la vittoria numero 27 in carriera conquistando l'ultimo gigante di stagione.

Brignone ha rischiato ben due volte, sia nella prima che nella seconda manche di uscire di scena, toccando terra ma con tenacia, tecnica e bravura, è stata velocissima e ha chiuso in testa l'ultimo gigante stagionale con la vittoria numero 27 della carriera, la sesta della stagione, con record personale, e il podio numero 68, uno solo in meno rispetto a quelli conquistati dal mitico Gustavo Thoeni.

Lara Gut-Behrami, con una gara in controllo chiude al decimo posto, tanto le basta per aggiudicarsi sia la Coppa di gigante che quella Assoluta, ma il finale di stagione della Brignone è davvero stellare. Inforcata per Marta Bassino nella seconda manche, con capriola e ricaduta in piedi. La piemontese, però, ha tagliato il traguardo sui propri sci. La Brignone chiude al secondo posto la classifica di gigante con 750 punti, solo 21 in meno rispetto alla ticinese. Nono posto per Bassino, con 259 punti. Nella generale, Brignone è ancora seconda con 1472 punti 208 in meno rispetto a Gut-Behrami, a due gare dal termine della stagione. Ora, comincia la settimana della velocità, nella quale una Brignone in questo stato di forma, potrà levarsi altre soddisfazioni.