Il terrore di Fedez: accuse e rivelazioni

Fedez, noto rapper italiano, ha recentemente espresso il suo profondo timore nei confronti di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. Attraverso i suoi legali, Fedez ha richiesto un ammonimento al questore di Milano, accusando Corona di atti persecutori. La situazione è diventata insostenibile per il cantante, che teme le conseguenze delle rivelazioni che Corona potrebbe fare, ritenute da lui stesse false e diffamatorie.

Un clima pesante e teso

Le tensioni tra i due non sono nuove, ma molti credevano che si trattasse di semplici schermaglie mediatiche. Tuttavia, la decisione di Fedez di coinvolgere le forze dell’ordine dimostra che la questione è ben più seria. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il rapper ha dichiarato di essere “terrorizzato dalle falsità” che Corona potrebbe pubblicare, non solo su di lui, ma anche sulla sua famiglia. Questo stato di ansia e stress emotivo è stato aggravato dalle ripetute molestie e diffamazioni subite.

Le rivelazioni di Corona e le reazioni legali

Fabrizio Corona ha fatto parlare di sé nel suo podcast “Falsissimo”, dove ha affrontato argomenti scottanti riguardanti Fedez e la sua ex moglie Chiara Ferragni. Le affermazioni di Corona, secondo i legali di Fedez, sono da considerarsi atti persecutori, in quanto reiterate nel tempo e capaci di generare un forte disagio psicologico. Fedez ha sottolineato come le condotte di Corona siano tali da integrare il reato di stalking, evidenziando la gravità della situazione.

Un accordo transattivo e le sue conseguenze

Per comprendere appieno la complessità di questa vicenda, è necessario tornare indietro nel tempo. Nel settembre di due anni fa, Fedez e Chiara Ferragni avevano scelto di siglare un accordo transattivo con Corona, ritirando le querele per diffamazione in cambio della promessa di non parlare delle loro faccende private per dieci anni. Tuttavia, le recenti esternazioni di Corona hanno riacceso le tensioni, portando Fedez a chiedere nuovamente protezione legale.