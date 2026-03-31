Nel mondo dello spettacolo e della televisione, le dichiarazioni legate alla vita privata dei protagonisti diventano spesso occasione di racconto e commento pubblico. Il rinvio delle nozze di Selvaggia Lucarelli ha infatti attirato l’attenzione sia nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, sia nel programma radiofonico di Fiorello, trasformandosi in spunto per riflessioni e battute ironiche.

Intervista di Selvaggia Lucarelli da Silvia Toffanin: tutto sul matrimonio con Lorenzo Biagiarelli

Durante l’ospitata a Verissimo, nel dialogo con Silvia Toffanin, Selvaggia Lucarelli ha ripercorso alcuni aspetti della propria sfera personale, soffermandosi in particolare sul rinvio delle nozze con il compagno Lorenzo Biagiarelli. La giornalista ha spiegato che l’organizzazione del matrimonio ha subito un cambiamento di programma e ha chiarito: “Ho detto che mi sarei sposata quest’anno, ma non mi sposerò quest’anno”, indicando come nuova scadenza la primavera del 2027. Con il consueto tono autoironico ha aggiunto: “Si sposano tutti quest’anno, io non voglio mescolarmi. Io voglio il mio matrimonio, le luci su di me… sono una mitomane”.

Nel corso della conversazione ha anche condiviso riflessioni sul rapporto di coppia, sottolineando la durata della relazione e il ruolo del partner nella gestione della quotidianità: “Con Lorenzo è la storia più lunga della mia vita, 10 anni”. Non sono mancati riferimenti ai legami familiari e all’equilibrio raggiunto nel tempo, oltre a considerazioni sul proprio percorso professionale e televisivo.

“Perché Selvaggia Lucarelli non si sposa più”, l’annuncio di Fiorello

Nel suo programma radiofonico, ‘La Pennicanza’, Fiorello ha dedicato un passaggio proprio a Selvaggia Lucarelli, prendendo spunto dal rinvio delle sue nozze. Con il suo stile ironico, lo showman ha collegato la notizia alla questione dell’organizzazione dell’evento e alla presenza del cantante Sal Da Vinci, osservando: “Selvaggia Lucarelli non si sposerà più… il motivo? Sal Da Vinci! Ha tutte le date occupate e non era mai libero”.

Fiorello ha anche rilanciato una proposta scherzosa, candidandosi in prima persona come alternativa per l’intrattenimento musicale: “Poi, se vuole… ci potrei anche andare io! Qualche matrimonio l’ho fatto, eh…”. Il riferimento, pur leggero, si inserisce in un contesto più ampio di satira legata all’attualità e al mondo dello spettacolo, mantenendo al centro la figura della Lucarelli e la notizia del posticipo delle nozze, diventata occasione per una parentesi comica all’interno della trasmissione.