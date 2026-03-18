Selvaggia Lucarelli tra Rai e Mediaset: nuovo ruolo al Grande Fratello Vip e futuro in bilico a Ballando con le Stelle? Le parole di Milly Carlucci.

Il mondo della televisione italiana vede spesso i suoi protagonisti dividersi tra programmi consolidati e nuove sfide. È il caso di Selvaggia Lucarelli, da anni pilastro della giuria di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, che ora affronta anche l’avventura come opinionista del Grande Fratello Vip, conciliando due ruoli diversi senza rinunciare al proprio stile inconfondibile. La conduttrice Rai è intervenuta sull’argomento: ecco cosa ha detto.

Il pubblico diviso sulla presenza di Selvaggia Lucarelli al Gf Vip

L’approdo di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip ha generato opinioni contrastanti tra il pubblico: c’è chi apprezza i suoi commenti pungenti e chi la considera troppo critica o personale nelle osservazioni. Già nella prima puntata, la giornalista non ha risparmiato battute su Alessandra Mussolini, Marco Berry e Raimondo Todaro, dimostrando il suo caratteristico approccio diretto.

Selvaggia Lucarelli opinionista al Gf Vip, Ballando a rischio? Interviene Milly Carlucci

Dal 2016, Selvaggia Lucarelli è diventata un punto di riferimento nella giuria di Ballando con le Stelle, contribuendo con la sua personalità brillante e talvolta graffiante allo show di Rai 1. Recentemente, sono emersi rumor su un possibile passaggio della giornalista a Mediaset, ma in un’intervista a Gente, Milly Carlucci ha espresso apertamente i suoi sentimenti: “Se un tuo amico improvvisamente ti lasciasse e andasse via tu saresti contento?”. La Lucarelli ha comunque fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip, chiarendo di non voler rinunciare al ruolo in giuria di Ballando.

La stessa Carlucci ha confermato al Corriere della Sera di aver parlato con Selvaggia, augurandole fortuna per questa nuova esperienza e sottolineando la loro reciproca stima: “Giustamente Selvaggia ha una vita anche dopo Ballando con le Stelle… ci vogliamo molto bene, ci siamo scritte. Ora le faccio un grande in bocca al lupo per la sua avventura e poi, più avanti, si riparlerà di Ballando”.

Al momento, il futuro della Lucarelli nello show di Rai 1 non è ancora definito, ma non ci sono segnali di tensioni. Come spiegato dalla giornalista, i contratti con Ballando iniziano a settembre e terminano con la finale, e Milly Carlucci conferma i giurati solo poche settimane prima della nuova edizione. Lo stesso Selvaggia ha precisato a Chi: “Non sto cedendo la paletta, sto facendo solo un’altra esperienza lavorativa. Nessuno può pretendere che io partecipi a una sola trasmissione televisiva in una stagione”.